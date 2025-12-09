Утрата для башкирской журналистики: ушел из жизни Эдуард Ахсанов

В Уфе скоропостижно скончался известный телеоператор и журналист Эдуард Ахсанов. Через восемь дней ему могло бы исполниться 56 лет. Об этом сообщает информационное агентство «Башинформ».
Эдуард Ренатович получил профессиональное образование в Москве, там он окончил операторский факультет Всероссийского государственного института кинематографии. С 1995 по 2009 год работал на телеканале БСТ.
Позже он также работал корреспондентом и оператором в ряде других региональных СМИ, включая «Уфимские ведомости» и «Наша Версия РБ». Коллеги и друзья запомнили его как умного, эрудированного специалиста, который творчески и вдумчиво подходил к созданию каждого кадра, а также как интересного и обаятельного рассказчика.
