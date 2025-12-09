Ричмонд
В СПЧ попросили Путина помиловать инвалидов и женщин с детьми

Меркачева попросила Путина помиловать к Новому году инвалидов и женщин с детьми.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Член Совета по правам человека Ева Меркачева попросила президента РФ Владимира Путина помиловать перед Новым годом инвалидов и женщин с детьми.

«И напоследок, Владимир Владимирович (Путин — ред.), я не могу не просить вас о помиловании, это традиционно, и всегда об этом прошу, инвалидов, которых за решеткой много, а также женщин с детьми. Впереди Новый год и рождественские праздники. Пусть мамы будут с детьми, пусть больные, немощные окажутся рядом с близкими или просто с теми, кто готов их поддержать», — сказала Меркачева в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Президент РФ Владимир Путин во вторник собрал президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека на ежегодное заседание. Эта традиционная встреча проходит в преддверии Дня прав человека, который отмечается во всем мире 10 декабря.