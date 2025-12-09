В СПЧ попросили Путина помиловать инвалидов и женщин с детьми

«И напоследок, Владимир Владимирович (Путин — ред.), я не могу не просить вас о помиловании, это традиционно, и всегда об этом прошу, инвалидов, которых за решеткой много, а также женщин с детьми. Впереди Новый год и рождественские праздники. Пусть мамы будут с детьми, пусть больные, немощные окажутся рядом с близкими или просто с теми, кто готов их поддержать», — сказала Меркачева в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.