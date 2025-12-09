Ричмонд
Путин назвал вопрос адаптации инвалидов чувствительным

Путин рассказал о разных подходах к строительству адаптивных домов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал чувствительным вопрос адаптации инвалидов и рассказал о нескольких вариантах подхода к строительству адаптивных домов.

«Вопрос очень чувствительный, полностью с вами согласен. Разные здесь варианты и подходы к строительству адаптивных домов. Или чтобы всех людей, которые столкнулись с этой проблемой, в одном месте не собирать, в одном — тоже есть и свои сложности, для государства может быть дешевле, легче такой дом построить адаптивный. А может быть, создавать условия для людей, которые бы жили в обычной регулярной среде, но там нужно тогда при строительстве обычных домов создавать условия и для проживания людей, которые требуют особого внимания и инвалидизированы. Получили травму серьезную или в ходе боевых действий, или даже в бытовых условиях. Но не важно, во всяком случае, важно то, что людям нужно создавать особые условия. Вот или так, или так. А можно делать и то, и другое, конечно», — сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.