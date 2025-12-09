Путин поручил разобраться с корпоративными штрафами

Председатель СПЧ Валерий Фадеев обратил внимание президента на то, что работников часто штрафуют за технологически-организационные нарушения, «но есть и другие». Так, среди них — сон на территории предприятия, использование для сидения ящиков, нецензурная брань, оскорбление личности человека. Он отметил, что при этом часто работников даже не знакомят с договором, который они подписывают, и не рассказывают о системе штрафов.