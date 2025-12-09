В СПЧ рассказали, для чего российские дети используют ИИ

«Цифры относительно использования (ИИ — ред.) детьми тоже вызывают, скажем, если не опасения, то требуют внимания: 52% всех детей в России в возрасте от 12 до 17 лет ежедневно буквально используют искусственный интеллект. При этом, в 60% случаев, как они говорят, используют для обучения и в 55% — для досуга», — сказала Сидоренко в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.