В Рязани отменили концерт комика Нурлана Сабурова

О таких же обстоятельствах сообщается на странице культурно-досугового центра «Тимоново», расположенного в подмосковном Солнечногорске, в соцсети «ВКонтакте». Здесь концерт планировался на 11 декабря, но согласно публикации, его перенесли на 24 января 2026 года.