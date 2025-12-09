В Рязани отменили концерт комика Нурлана Сабурова

РЯЗАНЬ, 9 дек — РИА Новости. Выступление комика Нурлана Сабурова отменено в Рязани, сообщил дворец культуры Рязанского государственного агротехнологического университета (РГАТУ).
Согласно сервису «Яндекс Афиша», стендап Сабурова планировался на площадке Дворца культуры РГАТУ 10 декабря.
«Внимание! Концерт Нурлана Сабурова 10.12.2025 отменен», — говорится на странице ДК РГАТУ в социальной сети «ВКонтакте».
На странице «Нурлан Сабуров Новый Тур|Рязань — 10.12» в соцсети «ВКонтакте» отмечается, что «возникли непреодолимые обстоятельства, по которым концерт не состоится в указанную дату» и будет перенесен.
О таких же обстоятельствах сообщается на странице культурно-досугового центра «Тимоново», расположенного в подмосковном Солнечногорске, в соцсети «ВКонтакте». Здесь концерт планировался на 11 декабря, но согласно публикации, его перенесли на 24 января 2026 года.