Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Рязани отменили концерт комика Нурлана Сабурова

В Рязани отменили запланированный на 10 декабря концерт Нурлана Сабурова.

Источник: © РИА Новости

РЯЗАНЬ, 9 дек — РИА Новости. Выступление комика Нурлана Сабурова отменено в Рязани, сообщил дворец культуры Рязанского государственного агротехнологического университета (РГАТУ).

Согласно сервису «Яндекс Афиша», стендап Сабурова планировался на площадке Дворца культуры РГАТУ 10 декабря.

«Внимание! Концерт Нурлана Сабурова 10.12.2025 отменен», — говорится на странице ДК РГАТУ в социальной сети «ВКонтакте».

На странице «Нурлан Сабуров Новый Тур|Рязань — 10.12» в соцсети «ВКонтакте» отмечается, что «возникли непреодолимые обстоятельства, по которым концерт не состоится в указанную дату» и будет перенесен.

О таких же обстоятельствах сообщается на странице культурно-досугового центра «Тимоново», расположенного в подмосковном Солнечногорске, в соцсети «ВКонтакте». Здесь концерт планировался на 11 декабря, но согласно публикации, его перенесли на 24 января 2026 года.