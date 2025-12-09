Жители Ростовской области смогут бесплатно срубить елку к Новому году

Жители Ростовской области в этом году снова получили возможность бесплатно срубить ель к Новому году, но сделать это можно только по специальному разрешению. Детали прописаны в областном законе «О регулировании лесных отношений». Документ можно найти на сайте донского правительства.
Самостоятельно срубить лесную красавицу можно с 15 по 31 декабря. Каждый житель региона имеет право бесплатно заготавливать ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников из расчета одно дерево на одного человека.
При этом выбирать новогодние деревья разрешено не везде. Делать это можно только в специально отведенных местах, на участках плановой рубки или на территориях, где не нужно сохранять молодую поросль.
Конкретное место для рубки и само разрешение обычно выдает лесничий. Порядок оформления и форма разрешения устанавливаются исполнительным органом региона в сфере лесных отношений.
Кроме целых деревьев, по разрешению можно также собрать и хвойные ветки. Лапник ели, пихты или сосны разрешено брать только со спиленных деревьев в местах официальной вырубки.
Напомним, штраф за нелегальную вырубку одной ели составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Если же добыча оказалась еще больше, могут отправить в тюрьму на 2 года и попутно оштрафовать до 200 тысяч рублей. При этом размер ущерба за незаконную вырубку в предновогодний период — с 1 декабря по 30 января — удваивается.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.