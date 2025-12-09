Жители Ростовской области смогут бесплатно срубить елку к Новому году

Напомним, штраф за нелегальную вырубку одной ели составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Если же добыча оказалась еще больше, могут отправить в тюрьму на 2 года и попутно оштрафовать до 200 тысяч рублей. При этом размер ущерба за незаконную вырубку в предновогодний период — с 1 декабря по 30 января — удваивается.