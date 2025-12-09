В Ростовской области подростки стали реже сбегать из дома

В Ростовской области подростки стали реже уходить из дома. Об этом в беседе с «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в Главном управлении МВД по Донскому региону.
Сотрудники полиции постоянно анализируют причины, по которым несовершеннолетние покидают место жительства. За десять месяцев 2025 года число таких случаев снизилось. Всего зарегистрировано 265 самовольных уходов. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года их было 298.
— Чаще всего подростки уходили именно из дома. В этом году таких случаев 203, что меньше прошлогодних 231. Также сократилось число уходов от опекунов (13 против 18), из общежитий (2 против 5) и школ-интернатов (0 против 2). Из центров помощи детям ушли 19 подростков (в прошлом году — 15), а из лечебных учреждений — 6 (как и годом ранее).
Полиция назвала основные причины.
— Чаще всего подростки уходят из-за желания вести самостоятельный образ жизни. В этом году это стало причиной 130 уходов (в прошлом — 147). На втором месте — склонность к бродяжничеству (50 случаев против 41). На третьем — конфликты и ссоры с родственниками (66 против 76).
Большинство самовольных уходов совершают девочки. В текущем году их было 171 (что составляет 64% от общего числа побегов), в прошлом — 175. Причем нередко это связано с традициями раннего замужества у некоторых народов.
В полиции пояснили, что по действующему приказу МВД такие подростки не ставятся на профилактический учет. Это ограничивает возможности для работы с ними.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
Читайте также.
12 тысяч жителей Ростовской области стали жертвой киберпреступлений с начала года.