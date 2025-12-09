Путин поручил подготовить предложения по регулированию ПДД для доставщиков

«Я вижу, что происходит с этой доставкой, вижу. Конечно, это вызывает озабоченность у наших граждан… Порядок движения, конечно, на улицах городов должен быть отрегулирован. Обязательно дам дополнительные поручения и МВД, попрошу мэров городов, руководителей регионов Российской Федерации сделать соответствующие предложения», — сказал российский лидер в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.