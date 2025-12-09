Ричмонд
Путин поручил подготовить предложения по регулированию ПДД для доставщиков

Путин поручит МВД подготовить предложения по регулированию ПДД для доставщиков.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал поручить МВД и главам регионов подготовить предложения по регулированию правил движения для доставщиков на самокатах и велосипедах.

«Я вижу, что происходит с этой доставкой, вижу. Конечно, это вызывает озабоченность у наших граждан… Порядок движения, конечно, на улицах городов должен быть отрегулирован. Обязательно дам дополнительные поручения и МВД, попрошу мэров городов, руководителей регионов Российской Федерации сделать соответствующие предложения», — сказал российский лидер в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.