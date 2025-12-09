Льготы многодетным семьям должны подтверждаться автоматически, заявил Путин

«Надо, конечно, выстроить работу так, чтобы, ну, допустим, семья подтверждала, что она имеет право на эту льготу и поддержку, но одним кликом каким-то. Кнопочку нажали — и всё должно автоматом заработать. Кому это не нужно, просто не будет нажимать эту кнопочку, и всё. И дело с концом. И таким образом отселектировать нуждающихся и не нуждающихся», — сказал Путин на Совете по развитию гражданского общества и правам человека.