Путин одобрил идею использования ИИ для поддержки языков российских народов

«Идея очень хорошая — использовать искусственный интеллект для поддержки языковых моделей. Это точно совершенно… Для нас это важно, и это, конечно, нужно делать, потому что вот в этом многообразии, во-первых, наша сила, во-вторых, когда человек чувствует, что он имеет возможность заниматься своим родным языком, тогда и язык межнационального общения тоже будет идти по-другому — с удовольствием и без всякого нажима», — сказал Путин в ходе Совета по развитию гражданского общества и правам человека.