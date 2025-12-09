Ричмонд
Путин одобрил идею использования ИИ для поддержки языков российских народов

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин одобрил идею использовать искусственный интеллект для поддержки языковых моделей языков народов России.

«Идея очень хорошая — использовать искусственный интеллект для поддержки языковых моделей. Это точно совершенно… Для нас это важно, и это, конечно, нужно делать, потому что вот в этом многообразии, во-первых, наша сила, во-вторых, когда человек чувствует, что он имеет возможность заниматься своим родным языком, тогда и язык межнационального общения тоже будет идти по-другому — с удовольствием и без всякого нажима», — сказал Путин в ходе Совета по развитию гражданского общества и правам человека.