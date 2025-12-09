В Ростовской области на бытовое насилие пожаловались около 2,5 тысячи раз

В Ростовской области за десять месяцев с начала 2025 года в полицию около 2,5 тысячи раз пожаловались на бытовое насилие. Об этом в беседе с «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в Главном управлении МВД по Донскому региону.
— Из общего числа сообщений правонарушениями были признаны 451 случай. Это почти в два раза меньше (на 47,2%), чем за аналогичный период 2024 года, когда было зарегистрировано 855 таких преступлений, — прокомментировали в донском главке.
Существенно снизилось число тяжких преступлений, совершенных в быту. В текущем году их 59, что на 25,3% меньше, чем в прошлом (79). Также стало меньше преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения: 366 случаев против 576 годом ранее (снижение на 36,4%). Среди лиц, не имеющих постоянного источника дохода, зафиксировано 351 нарушение, хотя в 2024 году их было 709.
— Полиция ведет постоянную профилактическую работу. Сотрудники органов внутренних дел работают с 361 человеком, склонным к правонарушениям в семейно-бытовой сфере. Также на контроле находятся 2386 лиц с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкие преступления.
Принятые меры дали результат.
— По итогам десяти месяцев общее количество преступлений на бытовой почве сократилось на 45,5% (всего зарегистрировано 510). Число тяжких и особо тяжких преступлений в этой категории уменьшилось на 29,8% (всего 80 случаев).
