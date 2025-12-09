В Ростовской области на бытовое насилие пожаловались около 2,5 тысячи раз

Существенно снизилось число тяжких преступлений, совершенных в быту. В текущем году их 59, что на 25,3% меньше, чем в прошлом (79). Также стало меньше преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения: 366 случаев против 576 годом ранее (снижение на 36,4%). Среди лиц, не имеющих постоянного источника дохода, зафиксировано 351 нарушение, хотя в 2024 году их было 709.