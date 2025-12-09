Ричмонд
Нарушающие ПДД доставщики опасны для окружающих, заявил Путин

Путин: нарушающие ПДД доставщики представляют опасность для окружающих.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Нарушающие правила дорожного движения доставщики представляют опасность для граждан, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин во вторник собрал президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека на ежегодное заседание. Член СПЧ Марина Ахмедова рассказала президенту о проблеме со средствами индивидуальной мобильности на тротуарах.

«Ну, конечно, вы правы, что же, если на вас с большой скоростью, достаточно большой для пешехода, 30−40 километров в час, несется нечто упакованное передним лобовым стеклом, какой-то крышей, ну и вообще довольно тяжелое какое-то металлическое изделие, то оно, конечно, представляет опасность для граждан», — сказал глава государства в ходе заседания.

Президент отметил, что, когда проезжает по улицам Москвы «по-тихому», без кортежей, он видит, что происходит с доставкой.