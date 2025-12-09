Нина Данилова: «Вопрос строительства фармацевтических заводов очень объемный»

Эксперты обсудили вопросы доступности комплексной реабилитации и другие вопросы развития системы здравоохранения. На базе ростовского регионального отделения Общероссийской общественной организации бизнеса «Деловая Россия» 9 декабря прошло заседание комитета по здравоохранению.
Участники мероприятия обсудили вопросы доступности комплексной реабилитации и развития системы здравоохранения на Дону. К обсуждению присоединились руководитель регионального отделения организации Андрей Грибенюк, руководитель комитета Алексей Семкин, руководитель подкомитета по фармацевтике и обращению медицинских препаратов Нина Данилова, руководители отраслевых министерств, департаментов, надзорных и контролирующих органов, главные врачи медицинских учреждений, а также общественники и эксперты.
По словам Андрея Грибенюка, заседание прошло впервые после назначения нового руководителя. Уже удалось установить контакт с новым министром здравоохранения Ростовской области и обсудить некоторые важные вопросы.
— Новый комитет организации достаточно молодой — ему нет и месяца. Но я уверен, что в течение полугода он себя покажет. Есть наработки по вопросам протезирования, которые включают в себя и услугу, и производство. И наша задача сделать так, чтобы это стало единым проектом, то есть была возможность финансирования из разных источников, — добавил Андрей Грибенюк.
Алексей Семкин подчеркнул, что первоочередной задачей является налаживание отношений с органами власти и с медицинскими организациями нашего региона. Он отметил, что создание комитетов по фармакологии и психологической поддержке, ортопедического, стоматологического и других комитетов призвано помочь в решении насущных проблем донского региона в области медицины.
Также была поднята тема фармацевтики. Нина Данилова рассказала, что реализация идеи по строительству фармацевтических заводов в Ростовской области продвигается не быстро, однако работа в этом направлении идет.
— Мы наладили отношения с региональным Минздравом и выяснили, что в настоящее время необходимо населению. Что касается строительства фармацевтических заводов, существует масса вопросов, начиная от поиска земли, и заканчивая не только строительством, но и видом фармпрепаратов. Этот вопрос настолько объемный, что его за день не решить. Думаю, через какое-то время наша организация обозначит сроки и задачи его выполнения, — поделилась Нина Данилова.
С докладами на актуальные темы перед собравшимися также выступили руководители подкомитетов Бардахчьян Анна, Самойлова Юлия, Попова Диана.
НАША СПРАВКА.
Общероссийская общественная организация бизнеса «Деловая Россия» представляет интересы лидеров частных несырьевых компаний. Она была основана в 2001 году, и сейчас объединяет свыше 10 тысяч российских бизнесменов.