Нина Данилова: «Вопрос строительства фармацевтических заводов очень объемный»

— Новый комитет организации достаточно молодой — ему нет и месяца. Но я уверен, что в течение полугода он себя покажет. Есть наработки по вопросам протезирования, которые включают в себя и услугу, и производство. И наша задача сделать так, чтобы это стало единым проектом, то есть была возможность финансирования из разных источников, — добавил Андрей Грибенюк.