Самокатчикам в Краснодаре выписали 33 тысячи штрафов

Департамент транспорта сообщил, что заблокировали 25 тысяч аккаунтов, из них 70% принадлежали несовершеннолетним. Уточняется, что в городе за год было совершено 6,9 млн поездок (рост 24%), но самокатчики часто нарушают ПДД. Средний возраст нарушителей — 29 лет. В целях безопасности в краевом центре было введено 40 «медленных зон» с автоматическим снижением скорости и 35 зон полного запрета, где СИМ останавливаются сами.