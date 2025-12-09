Путин поручил разобраться в организации движения электросамокатов

«Порядок движения, конечно, на улицах городов должен быть отрегулирован. Обязательно дам дополнительные поручения и МВД, попрошу мэров городов и руководителей регионов Российской Федерации сделать соответствующее предложение. Конечно, если на вас с большой скоростью, достаточно большой для пешехода, 30−40 километров в час, несется нечто упакованное и передним лобовым стеклом, и крышей, и вообще довольно тяжелое металлическое изделие, то оно, конечно, представляет опасность для граждан и, разумеется, прежде всего местные и региональные власти должны с этим разобраться», — сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.