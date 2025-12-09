Беглов предлагал запретить мигрантам заниматься доставкой, рассказал Путин

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предлагал запретить трудовым мигрантам заниматься доставкой.
Путин во вторник собрал президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека на ежегодное заседание. Член СПЧ Марина Ахмедова рассказала президенту о проблеме со средствами индивидуальной мобильности на тротуарах.
«Губернатор Санкт-Петербурга, это касается в данном случае дисбалансов на рынке труда, предлагал, даже не знаю, сейчас вот в каком там состоянии у него дело, вообще запретить, скажем, трудовым мигрантам заниматься доставкой. Потому что они получают больше, чем на предприятиях. Во всяком случае, так он мне это всё излагал», — сказал глава государства в ходе заседания.