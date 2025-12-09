Льготы многодетным семьям должны носить адресный характер, заявил Путин

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Льготы многодетным семьям должны носить адресный характер, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Законодатели, правительство исходят из того, что все эти льготы должны быть адресными», — сказал российский лидер в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Путин отметил, что среди россиян есть люди — например, сотрудники банковских учреждений, которые относятся к многодетным семьям — им не требуется финансовая поддержка со стороны государства.
«Им эти льготы не нужны, понимаете, в чем дело? Они очень обеспеченные люди… Чтобы не было такого распыления, правительство всегда исходило из того. что такие вещи должны носить адресный характер», — добавил глава государства.