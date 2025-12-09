Самый яркий звездопад года! Уже скоро жители Башкирии увидят метеорный потока Геминиды

Наблюдать Геминиды можно уже с вечера, но наибольшее количество «падающих звезд» будет видно после полуночи, а пик придется на 2−3 часа ночи 14 декабря. В этом году условия для наблюдений благоприятны: Луна в фазе последней четверти взойдет только около 3:40 и не создаст сильной засветки.