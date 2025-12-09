Самый яркий звездопад года! Уже скоро жители Башкирии увидят метеорный потока Геминиды

В середине декабря жители Башкирии смогут наблюдать один из самых ярких и обильных метеорных потоков года — Геминиды. По информации Уфимского планетария, пик активности звездопада придется на ночь с 13 на 14 декабря.
Геминиды действуют с 4 по 17 декабря и входят в тройку самых мощных метеорных потоков наряду с Персеидами (август) и Квадрантидами (январь). В момент максимума при идеальных условиях можно увидеть до 150 метеоров в час. В прошлом году активность потока достигала рекордных значений — до 500 метеоров в час.
Наблюдать Геминиды можно уже с вечера, но наибольшее количество «падающих звезд» будет видно после полуночи, а пик придется на 2−3 часа ночи 14 декабря. В этом году условия для наблюдений благоприятны: Луна в фазе последней четверти взойдет только около 3:40 и не создаст сильной засветки.
Особенностью Геминид является их медленная скорость (около 34 км/с), яркость и разнообразие цветов — многие метеоры имеют желтоватый или зеленоватый оттенок. Поток также известен тем, что порождает яркие болиды — огненные шары, оставляющие светящийся след.
Геминиды уникальны своим происхождением: их источником считается не комета, как у большинства потоков, а астероид (3200) Фаэтон. Этот космический объект диаметром около 5 км до сих пор остается загадкой для ученых — он проявляет свойства как астероида, так и кометы.
Для наилучших наблюдений астрономы рекомендуют выбраться за город, подальше от городской засветки. Радиант потока (точка, из которой «вылетают» метеоры) находится в созвездии Близнецов, недалеко от яркой планеты Юпитер, которая также будет украшать зимнее небо в эти ночи. Помимо звездопада, наблюдатели смогут полюбоваться яркими зимними созвездиями — Орионом, Тельцом, Большим Псом и другими.
