В СПЧ предложили ввести понятие национальных языковых моделей

Член СПЧ Сидоренко предложила ввести понятие национальных языковых моделей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Член СПЧ Элина Сидоренко предложила ввести в России понятие «национальных языковых моделей».

«Чего нам не хватает, как мы видим? Нам нужно понимание, что в России эта проблема институализирована… В частности, предлагается в рамках действующего законодательства ввести понятие “национальных языковых моделей”, которые бы обучались исключительно на российских данных», — сказала Сидоренко на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Она отметила важность развития российских систем искусственного интеллекта, а также создания определенных государственных гарантий защиты и поддержки.

«Очень важно на сегодня создание определенной базы данных для того, чтобы она использовалась в некоммерческих целях для обучения национальных языковых моделей», — подчеркнула член СПЧ.

Сидоренко пояснила, что использование зарубежных моделей искусственного интеллекта искажает российскую историческую культурную идентичность. Остро это ощущается в вопросах толерантности, отношения к деятельности запрещенных в РФ организаций.

Президент РФ Владимир Путин во вторник собрал президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека на ежегодное заседание. Эта традиционная встреча проходит в преддверии Дня прав человека, который отмечается во всем мире 10 декабря.