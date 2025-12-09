В СПЧ предложили ввести понятие национальных языковых моделей

«Чего нам не хватает, как мы видим? Нам нужно понимание, что в России эта проблема институализирована… В частности, предлагается в рамках действующего законодательства ввести понятие “национальных языковых моделей”, которые бы обучались исключительно на российских данных», — сказала Сидоренко на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.