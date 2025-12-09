В СПЧ призвали сделать паллиативную помощь более доступной

Президент РФ Владимир Путин во вторник собрал президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека на ежегодное заседание. Демичева рассказала президенту о важности паллиативной помощи, о том, что, согласно данным Российской ассоциации паллиативной медицины, в России ежегодно в ней нуждаются около 2 миллионов человек.