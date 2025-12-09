В СПЧ призвали сделать паллиативную помощь более доступной

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Паллиативную помощь в РФ необходимо сделать более доступной, считает член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ, президент благотворительной организации «Справедливая помощь доктора Лизы» Ольга Демичева.
Президент РФ Владимир Путин во вторник собрал президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека на ежегодное заседание. Демичева рассказала президенту о важности паллиативной помощи, о том, что, согласно данным Российской ассоциации паллиативной медицины, в России ежегодно в ней нуждаются около 2 миллионов человек.
«В настоящее время в России паллиативная помощь интенсивно развивается. Доступность ее растет, однако необходимы дополнительные шаги для того, чтобы сделать эту помощь еще более доступной и отвечающей требованиям современной медицины, отвечающей принципам гуманизма и милосердия», — сказала Демичева в ходе заседания.