В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РИА Новости. «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
«По информации Рocгидрометцeнтрa, с 22 часов 10 декабря до 15 часов 11 декабря на территории Санкт-Петербурга объявлен “жёлтый” уровень погодной опасности в связи с сильным ветром. В прибрежных районах порывы могут достигать 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.
Власти просят жителей проявлять особую осторожность.