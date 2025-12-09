В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

«По информации Рocгидрометцeнтрa, с 22 часов 10 декабря до 15 часов 11 декабря на территории Санкт-Петербурга объявлен “жёлтый” уровень погодной опасности в связи с сильным ветром. В прибрежных районах порывы могут достигать 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.