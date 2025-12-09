Ричмонд
Государство должно поддержать детей бойцов СВО, заявил Путин

Путин: государство должно предоставить детям бойцов СВО бесплатное образование.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Государство должно поддержать детей участников российской специальной военной операции, предоставить им образование бесплатно, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Что касается детей участников специальной военной операции — глубоко убежден, что это правильное решение. Безусловно, этих детей государство должно поддержать и им должно быть предоставлено право получить образование за счет государства», — сказал российский лидер в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.