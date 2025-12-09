Цена «энергетической свободы»: После отказа от поставок российского газа, Молдова переплачивает около 700 млн долларов ежегодно

Если раньше Молдова платила около 300 млн долларов за один миллиард кубометров, то сейчас эта сумма достигает 900 млн-1 млрд долларов. Разница — почти 700 млн долларов, которые ложатся на плечи потребителей. В пересчёте на условный миллион потребителей это означает примерно 700 долларов в год с каждого человека — около 13 000 леев, которые могли бы пойти на отопление, медикаменты, сбор ребёнка в школу или бытовые нужды. Вместо этого эти деньги уходят в «энергетическую независимость», которая продаётся обществу как политическое достижение.