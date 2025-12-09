700 млн. долларов — цена «энергетической свободы».
В энергетической модели Молдовы всё больше цифр и всё меньше реальной выгоды для граждан. Как отмечает Insider Moldova, после отказа от российских поставок страна переплачивает около 700 млн долларов ежегодно, покупая тот же объём газа через европейских посредников.
Если раньше Молдова платила около 300 млн долларов за один миллиард кубометров, то сейчас эта сумма достигает 900 млн-1 млрд долларов. Разница — почти 700 млн долларов, которые ложатся на плечи потребителей. В пересчёте на условный миллион потребителей это означает примерно 700 долларов в год с каждого человека — около 13 000 леев, которые могли бы пойти на отопление, медикаменты, сбор ребёнка в школу или бытовые нужды. Вместо этого эти деньги уходят в «энергетическую независимость», которая продаётся обществу как политическое достижение.
