В Ростове открыли памятный бюст Герою Советского Союза Гукасу Мадояну

Также Гукас Карапетович участвовал в Сталинградском сражении, в боях по освобождению Элисты и других населенных пунктов. В 1944 году он был ранен при освобождении Польши. В 1945 году вернулся в Ереван. После этого в разные годы Герой Советского Союза работал в Ереванском городском совете народных депутатов, был заместителем министра торговли Армянской ССР и заместителем министра социального обеспечения Армянской ССР, а также советником Председателя Совета Министров Армянской ССР.