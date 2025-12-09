В Ростове открыли памятный бюст Герою Советского Союза Гукасу Мадояну

В День Героев Отечества в Ростове-на-Дону, на территории Донской реальной гимназии № 62, открыли памятный бюст Герою Советского Союза Гукасу Мадояну. Об этом рассказали в городской администрации.
Вместе со школьниками в торжественной церемонии приняли участие глава города Александр Скрябин и председатель городской Думы Лидия Новосельцева.
— Жизнь Гукаса Карапетовича — пример патриотизма. И открытие бюста — не просто появление нового памятного места. Это напоминание о мужестве, долге, беззаветной преданности Отечеству. Пока жива память о наших Героях, они продолжают быть для всех нас путеводной звездой, — сказал Александр Скрябин.
Напомним, Гукас Мадоян — подполковник, Герой Советского Союза и Почетный гражданин Ростова-на-Дону. Его подвиг связан с историей окончательного освобождения донской столицы от немецко-фашистских захватчиков в феврале 1943 года. Тогда батальон 159-й стрелковой бригады под командованием старшего лейтенанта Гукаса Карапетовича оборонял город в районе железнодорожного вокзала.
За шесть дней обороны бойцы Мадояна отбили десятки атак. Вечером 13 февраля нападение фашистов стало последним, после этого Красная Армия выбила врага из окрестностей вокзала.
Также Гукас Карапетович участвовал в Сталинградском сражении, в боях по освобождению Элисты и других населенных пунктов. В 1944 году он был ранен при освобождении Польши. В 1945 году вернулся в Ереван. После этого в разные годы Герой Советского Союза работал в Ереванском городском совете народных депутатов, был заместителем министра торговли Армянской ССР и заместителем министра социального обеспечения Армянской ССР, а также советником Председателя Совета Министров Армянской ССР.
Гукас Карапетович Мадоян был награжден орденами Ленина, Александра Невского и «Знаком Почета».
