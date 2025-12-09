Новая больница в Гродно получит статус областной

В клинике будут открыты пульмонологическое отделение с койками аллергологии, два кардиологических отделения (отделение № 1 с койками эндоваскулярной хирургии и отделение № 2 для пациентов с хронической сердечной недостаточностью), ревматологическое отделение с койками иммунологии, эндокринологическое отделение с терапевтическими койками, а также два неврологических отделения (отделение № 1 и отделение № 2 для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения (ОНМК), гастроэнтерологическое отделение с центром нарушения обмена веществ, реанимационные отделения. В новой клинике будут оборудованы операционный блок для эндоваскулярной хирургии, приемное, диагностические отделения с кабинетами денситометрии, РКТ и МРТ и другие. В больнице будет работать консультативно-диагностическое отделение с кабинетами нарушения обмена веществ, аллергологическим, телемедицинского консультирования.