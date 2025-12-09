Только 16% семей в Башкирии могут купить в кредит новое авто: однако раньше ситуация была хуже

Годом ранее доступность была еще ниже: авто за 1,2 миллиона рублей были по карману 14,1% семей, а за 2,9 миллиона — 3,8%. Несмотря на рост показателей, Башкирия потеряла позиции из-за более быстрого улучшения ситуации в других субъектах.