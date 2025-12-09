Только 16% семей в Башкирии могут купить в кредит новое авто: однако раньше ситуация была хуже

Только 16% семей в Башкирии могут позволить себе приобрести в кредит и содержать автомобиль стоимостью 1,3 миллиона рублей. Такие данные следуют из общероссийского рейтинга доступности покупки новых авто, составленного агентством РИА Рейтинг.
Согласно исследованию, республика заняла 42-ю позицию среди регионов РФ, опустившись на пять строчек по сравнению с прошлым годом. Более дорогую машину за 2,9 миллиона рублей в регионе могут купить лишь 4,2% семей.
Годом ранее доступность была еще ниже: авто за 1,2 миллиона рублей были по карману 14,1% семей, а за 2,9 миллиона — 3,8%. Несмотря на рост показателей, Башкирия потеряла позиции из-за более быстрого улучшения ситуации в других субъектах.
Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где 57,8% семей могут позволить себе автомобиль за 1,3 млн рублей. Второе и третье места заняли Чукотский АО и Магаданская область. В первую десятку также вошли ХМАО, Москва, Ненецкий АО, Сахалинская область, Камчатский край, Якутия и Мурманская область.
Худший результат показала Ингушетия, где машину за 1,3 млн рублей могут купить только 1,9% семей. За ней следуют Чечня и Дагестан.
В целом по России автомобиль за 1,3 млн рублей доступен 20,5% семей, а за 2,9 млн рублей — 6,6% семей. В 2024 году эти показатели составляли 17,6% и 5,7% соответственно.
Рейтинг рассчитывался с учетом кредита с первоначальным взносом 20% и сроком 3 года, а также расходов на страховки, топливо и техобслуживание. Предполагалось, что семья тратит на авто 50% средств, оставшихся после вычета прожиточных минимумов.
