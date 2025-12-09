Вы давно видели горы? 17 фото для тех, кто соскучился по этим видам

Первое, что приходит в голову при виде гор, — это очень красиво. Между тем, кроме впечатляющих пейзажей, горы могут похвастаться тем, что являются домом для огромного количества людей, животных и растений. А еще — стратегическим запасом пресной воды (в ледниках). В нашей стране особенно впечатляющих горных массивов не найти, хотя кое-какие виды могут заставить сердце биться чаще. Поэтому мы заглянули в архив БЕЛТА и поискали среди кадров, привезенных нашими фотографами из поездок.
12 июня 2019 года. На улицах Бишкека.
25 августа 2019 года. Окрестности озера Севан.
13 декабря 2019 года. Озеро Целлер-Зее в Альпах.
14 января 2020 года. Рупольдинг с высоты 1700 м.
2 февраля 2021 года. Не самая высокая, зато наша: гора Коршаковка в заказнике «Мозырские овраги».
19 августа 2021 года. Горы возле озера Иссык-Куль.
19 августа 2021 года.
19 августа 2021 года.
12 июля 2024 года. На улицах Каракаса.
30 сентября 2024 года. В аэропорту Еревана.
12 декабря 2024 года. На побережье Оманского залива.
24 июля 2025 года. Алтай.
15 августа 2025 года. На улицах Чолпон-Аты.
15 августа 2025 года.
29 ноября 2025 года. На улицах города-лестницы Алжира, расположенного на склоне горы Джурджура.
29 ноября 2025 года.
Читайте также:
Начало зимы — это красиво? 13 атмосферных фото, которые могут это доказать.
Падал первый снег: трогательные и забавные фото начала зимы.
Какими детьми были наши бабушки, дедушки и родители? Проследили по фотоархиву.