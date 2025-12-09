Ричмонд
-2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вы давно видели горы? 17 фото для тех, кто соскучился по этим видам

Поэтому мы заглянули в архив БЕЛТА и поискали среди кадров, привезенных нашими фотографами из поездок.

Первое, что приходит в голову при виде гор, — это очень красиво. Между тем, кроме впечатляющих пейзажей, горы могут похвастаться тем, что являются домом для огромного количества людей, животных и растений. А еще — стратегическим запасом пресной воды (в ледниках). В нашей стране особенно впечатляющих горных массивов не найти, хотя кое-какие виды могут заставить сердце биться чаще. Поэтому мы заглянули в архив БЕЛТА и поискали среди кадров, привезенных нашими фотографами из поездок.

12 июня 2019 года. На улицах Бишкека.

25 августа 2019 года. Окрестности озера Севан.

13 декабря 2019 года. Озеро Целлер-Зее в Альпах.

14 января 2020 года. Рупольдинг с высоты 1700 м.

2 февраля 2021 года. Не самая высокая, зато наша: гора Коршаковка в заказнике «Мозырские овраги».

19 августа 2021 года. Горы возле озера Иссык-Куль.

19 августа 2021 года.

19 августа 2021 года.

12 июля 2024 года. На улицах Каракаса.

30 сентября 2024 года. В аэропорту Еревана.

12 декабря 2024 года. На побережье Оманского залива.

24 июля 2025 года. Алтай.

15 августа 2025 года. На улицах Чолпон-Аты.

15 августа 2025 года.

29 ноября 2025 года. На улицах города-лестницы Алжира, расположенного на склоне горы Джурджура.

29 ноября 2025 года.

Читайте также:

Начало зимы — это красиво? 13 атмосферных фото, которые могут это доказать.

Падал первый снег: трогательные и забавные фото начала зимы.

Какими детьми были наши бабушки, дедушки и родители? Проследили по фотоархиву.