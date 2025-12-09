Вы давно видели горы? 17 фото для тех, кто соскучился по этим видам

Первое, что приходит в голову при виде гор, — это очень красиво. Между тем, кроме впечатляющих пейзажей, горы могут похвастаться тем, что являются домом для огромного количества людей, животных и растений. А еще — стратегическим запасом пресной воды (в ледниках). В нашей стране особенно впечатляющих горных массивов не найти, хотя кое-какие виды могут заставить сердце биться чаще. Поэтому мы заглянули в архив БЕЛТА и поискали среди кадров, привезенных нашими фотографами из поездок.