Новогодний банкет в белорусском санатории обойдется в 310 рублей с человека

Новогодний банкет в белорусском санатории обойдется в 310 рублей с человека.

Источник: Комсомольская правда

На новогодние праздники белорусские санатории будут практически заполнены, а средний чек праздничного банкета составит 310 рублей, сообщает БелТА.

Новый год-2026 в белорусских санаториях встретят весело и с накрытыми столами. Директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский рассказал о стоимости праздничного банкета:

— В этом году стоимость составит в среднем около 310 рублей. Если говорить о динамике, то в прошлом году я озвучил на пресс-конференции цифру 275.

В новогодние и рождественские праздники санатории недостатка в клиентах не знают. Единичные места могут быть в случае отказов. И это при том, что в Беларуси 97 санаториев на 28 тысяч мест и 42 оздоровительные организации на 9 тысяч мест.

