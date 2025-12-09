Ранее не установленные расстрельные ямы времен ВОВ обнаружили в Казимировском лесу в Могилеве

Эту местность изучали поисковики Александр Клемин, Виталий Дракин и Сергей Тагаев. Вместе с сопровождающим они прошли около 3 км и обнаружили предполагаемое место расстрела. В глуши леса сохранились надмогильные холмики, пирамидка и кресты, установленные, видимо, родственниками после войны на месте расстрела жертв геноцида. Как подчеркнул Николай Борисенко, это был разведывательный выезд, а более детальное изучение местности будут проводить при более благоприятном времени года и сухой погоде. -0-