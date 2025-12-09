9 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Ранее не установленные расстрельные ямы времен ВОВ обнаружили в Казимировском лесу в Могилеве. Об этом БЕЛТА рассказал руководитель Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру» Николай Борисенко.
Как отметил Николай Борисенко, в 2024—2025 годах в Казимировском лесу областной прокуратурой, 52-м спецбатальоном ВС с участием поисковиков «Виккру» уже отработаны 10 таких ям, которые были обнаружены на тот момент. В них нашли останки более 700 жертв геноцида. Практически половина из них — женщины.
По словам руководителя клуба «Виккру», установившаяся погода позволяет проводить разведывательные работы. В октябре командир группы «Победа» Сергей Королев установил еще два места, где захоронены жертвы геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В декабре работы продолжились, и на днях он нашел еще одну расстрельную яму размером 5×2 м. В следующем году поисковики и все заинтересованные структуры приступят к изучению мест расстрела и погребения жертв фашизма.
Продолжаются разведки и на территории региона. Так, поисковики обнаружили место расстрела мирных жителей деревни Гоенка Круглянского района. Николай Борисенко рассказал, что 20 октября 1942 года отряд немецкой охранной дивизии, проводя зачистку местности от партизан, окружил в лесу большую группу из 76 крестьян из Гоенки, скрывавшихся от немцев. Во время обысков у них обнаружили несколько винтовок Мосина. Из этих же винтовок фашисты расстреляли людей, а деревню сожгли.
Эту местность изучали поисковики Александр Клемин, Виталий Дракин и Сергей Тагаев. Вместе с сопровождающим они прошли около 3 км и обнаружили предполагаемое место расстрела. В глуши леса сохранились надмогильные холмики, пирамидка и кресты, установленные, видимо, родственниками после войны на месте расстрела жертв геноцида. Как подчеркнул Николай Борисенко, это был разведывательный выезд, а более детальное изучение местности будут проводить при более благоприятном времени года и сухой погоде. -0-