В Ростовской области мошенники начали писать сообщения от имени министра ЖКХ

Мошенники начали рассылать жителям Ростовской области сообщения от имени главы минЖКХ региона Антонины Пшеничной. Предупреждение об этом опубликовано в телеграм-канале министра.
— Участились случаи, когда от моего имени идет рассылка в Телеграм. Любые сообщения, которые приходят якобы от меня в личные чаты, следует игнорировать, поскольку они исходят от мошенников, — подчеркнула Антонина Пшеничная.
Министр добавила, что иногда она может ответить в «личке», но «такие ответы всегда являются реакцией на предыдущий запрос и никогда не пишутся просто так».
— Прошу вас проявить бдительность. Пожалуйста, берегите свои персональные данные и не вступайте в диалог с подозрительными аккаунтами, — обратилась к жителям Дона Антонина Пшеничная.
