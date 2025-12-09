Голас, што застаўся ў эфіры: амаль настальгічныя развагі былога дыктара Беларускага радыё

Вядома, справа была не толькі ў дыктарах. За кожным эфірам стаяла цэлая каманда: журналісты, пісьменнікі, акцёры, рэдактары, рэжысёры, гукарэжысёры, гукааператары, машыністкі (цэлае бюро!)… Свет таленавітых і адданых сваёй справе людзей! Менавіта дзякуючы іх сумеснай рабоце, іх любові да радыё яно і стала папулярным і любімым. Гэта была сапраўдная магія, створаная агульнымі намаганнямі.