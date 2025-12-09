9 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Водитель-экспедитор из Кировска пытался дать взятку представителям Транспортной инспекции. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.
Прокуратура города Бобруйска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении водителя-экспедитора в сфере международных грузоперевозок — ему инкриминировано покушение на дачу взятки.
Во время рассмотрения уголовного дела было установлено, что житель Кировска в сентябре этого года, управляя грузовым автомобилем в Бобруйске, был остановлен Транспортной инспекцией. В ходе проверочных мероприятий сотрудники выявили нарушение водителем-экспедитором требований к учету установленного режима труда и отдыха при выполнении международных перевозок.
Водитель не представил информацию о режиме труда и отдыха. Этим он совершил правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 18.23 КоАП. Наказание предусматривает наложение штрафа в размере от 30 до 50 базовых величин.
Чтобы его не привлекли к административной ответственности, мужчина предложил представителям транспортной инспекции 10 тыс. российских рублей за благоприятное решение вопроса в отношении него. Брать взятки сотрудники отказались.
Во время разбирательства свою вину в совершенном преступлении мужчина не оспаривал.
С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд постановил обвинительный приговор. На основании ч.1 ст. 14, ч.1 ст. 431 УК ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 базовых величин (Br12,6 тыс.).
Приговор вступил в законную силу. -0-