Водитель-экспедитор из Кировска пытался дать взятку представителям Транспортной инспекции

Во время рассмотрения уголовного дела было установлено, что житель Кировска в сентябре этого года, управляя грузовым автомобилем в Бобруйске, был остановлен Транспортной инспекцией. В ходе проверочных мероприятий сотрудники выявили нарушение водителем-экспедитором требований к учету установленного режима труда и отдыха при выполнении международных перевозок.