Обнаружили спустя 128 дней. В Башкирии завершились поиски пропавшего 28-летнего парня

Поиски 28-летнего жителя Стерлитамака, пропавшего 3 августа, завершились. Как сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт Башкортостан», молодой человек найден живым.
Волонтеры опубликовали в официальном сообществе отряда в социальной сети «ВКонтакте» краткое, но долгожданное сообщение: «Найден, жив!». Поиски продолжались 128 дней.
Обстоятельства исчезновения и местонахождение парня в течение этого времени не раскрываются. Также не сообщается, почему он долго не выходил на связь с родными.
