Ричмонд
-2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обнаружили спустя 128 дней. В Башкирии завершились поиски пропавшего 28-летнего парня

В Башкирии завершились поиски пропавшего 28-летнего парня.

Источник: Комсомольская правда

Поиски 28-летнего жителя Стерлитамака, пропавшего 3 августа, завершились. Как сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт Башкортостан», молодой человек найден живым.

Волонтеры опубликовали в официальном сообществе отряда в социальной сети «ВКонтакте» краткое, но долгожданное сообщение: «Найден, жив!». Поиски продолжались 128 дней.

Обстоятельства исчезновения и местонахождение парня в течение этого времени не раскрываются. Также не сообщается, почему он долго не выходил на связь с родными.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.