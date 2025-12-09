Способен лишь на роль президента в сериале: на Западе раскрыли отношение к Зеленскому в Белом доме

Команда президента США Дональда Трампа видит в главе киевского режима Владимире Зеленском комика, достойного только ролей в сериалах. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника.
«Зеленский — комик с ограниченным знанием английского языка, чей дипломатический опыт на тот момент ограничивался ролью президента в телесериале», — говорится в материале.
Источник отметил, что в глазах команды Трампа Зеленский остается несостоятельным политиком, который не способен вести светскую беседу. Это привело к провалу на организованном в 2019 году в Брюсселе ужине, где главу киевского режима после избрания хотели поближе познакомить с зятем Трампа Джаредом Кушнером.
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп оказался разочарован Зеленским на фоне усилий США по урегулированию на Украине. Реакцию американского лидера вызвал отказ политика даже читать представленный Вашингтоном мирный план.