Путин согласился смягчить требования в школах РФ для мигрантов с родным русским

Глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев заявил на встрече с Владимиром Путиным, что процедура приема в российские школы для детей-соотечественников, говорящих на русском языке, требует корректировки. Президент согласился снизить требования для таких детей.
«Они наши граждане уже, они же не мигранты. Мы о мигрантах думаем, чтобы там было все хорошо, но это люди, которые связали свою жизнь и судьбу своих детей с Россией. Какие экзамены-то?» — ответил Путин.
Фадеев отметил, что тестирование на знание русского языка было введено для детей, для которых он не является родным. Однако для тех, кто говорит на русском с рождения и не знает другого языка, такие экзамены избыточны.
По мнению Фадеева, решение о приеме таких детей в школу должно приниматься педагогами и директорами школ. Он подчеркнул, что необходимо пересмотреть процедуру приема в школы детей из семей соотечественников, переехавших в Россию, для которых русский является родным языком.
