В Госдуме разъяснили меру о выплате миллиона рублей сотрудникам при рождении ребенка

Материальная помощь, выплачиваемая работодателем в связи с рождением ребенка, освобождается от страховых взносов, если сумма не превышает одного миллиона рублей. Об этом во вторник, 9 декабря, рассказала член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
По словам депутата, до этого превышающие 50 тысяч рублей выплаты облагались страховыми взносами в размере 30 процентов. Таким образом, если работодатель, например, предоставлял сотруднику материальную помощь на воспитание ребенка в размере 100 тысяч рублей, 30 тысяч из них уходили на взносы. Кроме того, получатель выплаты был обязан уплатить 13 процентов налога на доходы физических лиц.
Парламентарий подчеркнула, что выплаты сотрудникам при рождении ребенка не являются обязательными. Однако работодатели имеют право по собственной инициативе предлагать определенные меры поддержки в рамках корпоративных социальных программ. Сотрудники, проработавшие на предприятии длительное время, обычно имеют возможность рассчитывать на более значительную материальную помощь.
— Дополнительные соцгарантии и льготы сегодня являются своеобразным стимулом сохранять преданность компании, работать в ней и быть эффективным, — передает слова телеканал «Москва 24».
Президент России Владимир Путин сообщил, что в стране запланировано внедрение новых мер поддержки семей с детьми, включая семейные выплаты. При этом глава государства поручил поддерживать не только материнство, но и «вовлеченное» отцовство.