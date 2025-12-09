В Госдуме разъяснили меру о выплате миллиона рублей сотрудникам при рождении ребенка

По словам депутата, до этого превышающие 50 тысяч рублей выплаты облагались страховыми взносами в размере 30 процентов. Таким образом, если работодатель, например, предоставлял сотруднику материальную помощь на воспитание ребенка в размере 100 тысяч рублей, 30 тысяч из них уходили на взносы. Кроме того, получатель выплаты был обязан уплатить 13 процентов налога на доходы физических лиц.