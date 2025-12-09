Военкор Коц прокомментировал второй пакет мер борьбы с телефонным мошенничеством

Напомним, что правительство России уже продумывает новые способы борьбы с телефонными мошенниками. Сейчас они обсуждают второй набор таких мер, о чем рассказал президент России Владимир Путин на встрече с Советом по правам человека (СПЧ) 9 декабря. На ней также присутствовал военкор Коц. Ответ на его вопрос можно прочитать здесь.