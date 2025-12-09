Ричмонд
-2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военкор Коц прокомментировал второй пакет мер борьбы с телефонным мошенничеством

Коц заявил, что суть второго пакета мер по борьбе с мошенниками в методах определения источника звонка.

Источник: Комсомольская правда

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что второй пакет государственных мер по борьбе с телефонным мошенничеством, вероятно, включает в себя способы определения источника звонка. Об этом он рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда».

«Не вдавался во второй пакет. Не изучал законопроект. Думаю, это меры, которые предусмотрены законом, чтобы обычный гражданин мог отличить звонок или письмо от мошенников», — заявил военкор KP.RU в ответ на соответствующий вопрос.

Напомним, что правительство России уже продумывает новые способы борьбы с телефонными мошенниками. Сейчас они обсуждают второй набор таких мер, о чем рассказал президент России Владимир Путин на встрече с Советом по правам человека (СПЧ) 9 декабря. На ней также присутствовал военкор Коц. Ответ на его вопрос можно прочитать здесь.