Россиянам перечислили признаки некачественной красной икры

Красная икра — украшение любого праздничного стола, но, чтобы не испортить себе аппетит, важно выбрать качественный и свежий продукт. О том, на что обратить внимание при покупке икры, сообщил «Газете.Ru» доцент кафедры индустрии питания Дмитрий Быстров.
— Зерна должны быть целыми, упругими, с однородным цветом — от светло-оранжевого до красного. Если икра слишком темная, водянистая или имеет резкий селедочный запах, это может указывать на использование консервантов или несвежесть, — сказал специалист.
Он добавил, что зерна не должны слипаться или лопаться при легком нажатии. А наличие большого количества жидкости в упаковке — признак нарушений при производстве или хранении.
Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что приобретение деликатеса по частным объявлениям может повлечь за собой серьезные пищевые отравления или заражение паразитами, поэтому предпочтительно выбирать крупные торговые предприятия для покупок.
Средние цены на красную икру в России к ноябрю составляли 9347 рублей за килограмм, передает 360.ru.