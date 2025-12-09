Bild: в ФРГ в 2026 году подорожает обязательное медицинское страхование

В Германии в 2026 году подорожает обязательное медицинское страхование, передает местное агентство Bild со ссылкой на главу крупнейшей в Германии страховой компании Techniker Krankenkasse Йенса Бааса.
По его словам, минздрав ФРГ планировал сохранить дополнительный взнос на уровне 2,9%, однако расходы на здравоохранение растут быстрее доходов, а государственные медицинские кассы по закону обязаны иметь определенный денежный резерв.
«Я думаю, что мы немного превысим 3% дополнительного взноса в начале года. Некоторые кассы будут вынуждены повышать взносы и вне обычного годового цикла», — рассказал глава Techniker Krankenkasse.
