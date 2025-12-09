Ричмонд
Bild: в ФРГ в 2026 году подорожает обязательное медицинское страхование

Как заявил глава крупнейшей в Германии страховой компании Techniker Krankenkasse Йенс Баас, в стране вырастут взносы медицинским страховым компаниям.

Источник: Аргументы и факты

В Германии в 2026 году подорожает обязательное медицинское страхование, передает местное агентство Bild со ссылкой на главу крупнейшей в Германии страховой компании Techniker Krankenkasse Йенса Бааса.

По его словам, минздрав ФРГ планировал сохранить дополнительный взнос на уровне 2,9%, однако расходы на здравоохранение растут быстрее доходов, а государственные медицинские кассы по закону обязаны иметь определенный денежный резерв.

«Я думаю, что мы немного превысим 3% дополнительного взноса в начале года. Некоторые кассы будут вынуждены повышать взносы и вне обычного годового цикла», — рассказал глава Techniker Krankenkasse.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия выделит 200 миллионов долларов на приобретение американского вооружения для Украины в рамках программы PURL.