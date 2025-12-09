Ричмонд
-2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам объяснили, почему на самом деле опасно глотать жвачку

Гастроэнтеролог Гостроус: глотание жвачки может вызвать кишечную непроходимость.

Источник: Комсомольская правда

Жвачка создается из материала, который не предназначен для употребления в пищу, а ее глотание может спровоцировать проблемы с ЖКТ. Об этом предупредила в беседе с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог Анастасия Гостроус.

«Желудочный сок не может расщепить синтетические компоненты, однако это не значит, что жвачка навсегда останется в организме. Риск кроется в регулярности и индивидуальных особенностях. Если регулярно проглатывать жвачку, она может скапливаться в инородные тела, способные вызвать закупорку», — объяснила доктор.

Врач добавила, что при синдроме раздраженного кишечника проглоченная жвачка также способна вызывать вздутие, боли, нарушения стула.

Ранее 360.ru сообщил, что постоянное жевание жвачки может привести к проблемам с зубной эмалью, поскольку организм начинает воспринимать ее как пищу и выделять пищеварительные ферменты.

Ее употребление запрещено людям, страдающим пародонтозом. При жевании резинка вредит зубам, смещая их положение в челюсти и вызывая болезненные ощущения, передает телеканал «Царьград».