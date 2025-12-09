Россиянам объяснили, почему на самом деле опасно глотать жвачку

Жвачка создается из материала, который не предназначен для употребления в пищу, а ее глотание может спровоцировать проблемы с ЖКТ. Об этом предупредила в беседе с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог Анастасия Гостроус.
«Желудочный сок не может расщепить синтетические компоненты, однако это не значит, что жвачка навсегда останется в организме. Риск кроется в регулярности и индивидуальных особенностях. Если регулярно проглатывать жвачку, она может скапливаться в инородные тела, способные вызвать закупорку», — объяснила доктор.
Врач добавила, что при синдроме раздраженного кишечника проглоченная жвачка также способна вызывать вздутие, боли, нарушения стула.
Ранее 360.ru сообщил, что постоянное жевание жвачки может привести к проблемам с зубной эмалью, поскольку организм начинает воспринимать ее как пищу и выделять пищеварительные ферменты.
Ее употребление запрещено людям, страдающим пародонтозом. При жевании резинка вредит зубам, смещая их положение в челюсти и вызывая болезненные ощущения, передает телеканал «Царьград».