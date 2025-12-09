Стало известно, чем россияне будут заниматься в новогодние праздники

Жители России активно строят планы на предстоящие новогодние каникулы. Серди популярных развлечений — просмотр сериалов, прогулки и путешествия. Об этом сообщает издание «Газета.Ru» со ссылкой на опрос.
— В основном россияне выбирают для новогодних праздников тихий и спокойный отдых — просмотр фильмов и сериалов (53%), прогулки в парках (40%). Активный отдых — коньки, лыжи и сноуборд — входят в планы 19% опрошенных. Также есть те, кто планирует совместить каникулы с путешествием — за город, по России или за границу, — говорится в опубликованном сообщении.
Уточняется, что также популярным развлечением на каникулах стало посещение концертов, ярмарок и других развлекательных мероприятий.
Новогодние праздники 2025−2026 годов в России продлятся 12 дней — с 31 декабря по 11 января, передает 360.ru.
Напомним, 2026 год пройдёт под покровительством Огненной Лошади — символа стремительной энергии, страсти, смелости и жизненной силы. Эксперты отмечают, что темные цвета запрещены на празднование Нового года. Абсолютными фаворитами в выборе цвета будут алый и белый цвет, рассказал телеканал «Царьград».