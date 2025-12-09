Стало известно, чем россияне будут заниматься в новогодние праздники

— В основном россияне выбирают для новогодних праздников тихий и спокойный отдых — просмотр фильмов и сериалов (53%), прогулки в парках (40%). Активный отдых — коньки, лыжи и сноуборд — входят в планы 19% опрошенных. Также есть те, кто планирует совместить каникулы с путешествием — за город, по России или за границу, — говорится в опубликованном сообщении.