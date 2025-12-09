Путин поручил обеспечить поддержку для детей погибших на СВО бойцов

Ранее Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям России в Кремле. Церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Среди присутствующих были Герои России и СССР, кавалеры ордена Святого Георгия, а также те, кто получил три и более орденов Мужества.