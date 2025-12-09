Ричмонд
-2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил обеспечить поддержку для детей погибших на СВО бойцов

Владимир Путин поручил обеспечить поддержку детям, родившимся после гибели их отцов в зоне СВО.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить поддержку детям, которые родились после смерти их отцов, погибших на специальной военной операции.

Во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека глава государства отметил, что необходимо гарантировать все права и необходимые условия для таких детей.

«Разумеется, нужно все обеспечить, здесь и слов нет», — подчеркнул Путин.

Ранее Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям России в Кремле. Церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Среди присутствующих были Герои России и СССР, кавалеры ордена Святого Георгия, а также те, кто получил три и более орденов Мужества.

В ходе мероприятия президент отметил, что всех этих людей объединяет способность ставить интересы Родины выше всего.