Эксперт рассказал, почему алкоголь в конфетах может быть смертельно опасен для детей

Даже несколько конфет с алкоголем могут стать для ребенка опасными. Психиатр-нарколог Алексей Казанцев рассказал, почему сладости с содержанием спирта способны вызвать интоксикацию и даже летальный исход. Об этом пишет телеканал 360.ru.
«Дети довольно часто копируют поведение, и даже у меня появляются видео с этими красиво оформленными “бутылочками” в основном заграничного производства, где содержится алкоголь. У тех людей, у кого сформирована зависимость, они могут спровоцировать срыв», — отметил Казанцев.
Как подчеркнул эксперт, мозг формирует до 21−22 лет. Лобная доля, отвечающая за самоконтроль и принятие решений, развивается постепенно. Поэтому даже небольшое количество алкоголя способно нанести серьезный вред, вызвать опьянение или отравление. Алкогольная интоксикация может привести к летальному исходу.
Кроме того, алкогольные конфеты могут стать «входным билетом» в будущее употребление спиртного. Подросток, попробовавший сладости, может захотеть опробовать и другие напитки или вещества, а иногда даже брать их у родителей без разрешения.
Ранее юрист Артур Каримов рассказал, возможно ли запретить продажу конфет с алкоголем детям. По его словам, власти рассчитывают, что родители сами будут следить, чтобы дети не употребляли сладости с содержанием спиртного.