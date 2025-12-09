Эксперт объяснил, как мошенники крадут деньги у таксистов и курьеров

В России активизировались мошенники, которые нацелились на таксистов и курьеров, распространяя вредоносные приложения под видом сервисов для такси. Эти программы могут похищать деньги с банковских счетов или оформлять кредиты на имя жертвы, рассказал аналитик Владимир Ульянов. Об этом пишет телеканал 360.ru.
«Как показывает практика, люди достаточно доверчивые. И опять же злоумышленники используют различные методы, в том числе методы социальной инженерии, для того чтобы втереться в доверие», — подчеркнул эксперт.
Аферисты часто предлагают «полезные» функции, например, прогноз спроса на тарифы или предупреждения о камерах и пробках, и заманивают пользователей бонусами или «бесплатной подпиской». После установки приложения жертва вводит данные банковской карты, а мошенники получают доступ к счетам и оформляют микрозаймы или кредиты.
По словам Ульянова, основная опасность — в доверии к источнику ссылки. Он советует проверять, кто прислал сообщение и не устанавливать сомнительные программы. Особенно осторожными нужно быть курьерам, таксистам и людям, активно пользующимся мессенджерами и соцсетями.
Напомним, сообщается, что скамеры реализуют эту схему с октября. Для распространения опасных лже-приложений используются не менее девяти ТГ-каналов.