Эксперт объяснил, как мошенники крадут деньги у таксистов и курьеров

В России активизировались мошенники, которые нацелились на таксистов и курьеров, распространяя вредоносные приложения под видом сервисов для такси. Эти программы могут похищать деньги с банковских счетов или оформлять кредиты на имя жертвы, рассказал аналитик Владимир Ульянов. Об этом пишет телеканал 360.ru.