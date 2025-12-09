Более 200 нарушений охраны труда выявили инспекторы в Могилевской области

9 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области во время Недели нулевого травматизма выявили более 200 нарушений охраны труда. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном объединении профсоюзов.
Технические инспекторы труда провели проверки в более чем 30 организациях региона. Среди типичных недостатков — формальное проведение инструктажей, хранение просроченных медикаментов в аптечках, нарушения при ремонте транспорта, а также небрежное складирование материалов в проходах и использование неисправного электроинструмента.
Помимо проверок, проводилась и профилактическая работа. Для руководителей и специалистов предприятий организовали пять семинаров и круглых столов, участниками которых стали более 200 человек. Ключевой темой обсуждений стала концепция нулевого травматизма. Как пояснил главный технический инспектор труда Могилевского областного объединения профсоюзов Сергей Сергеенко, эта концепция является стратегической задачей.
«Цель — не просто сократить количество несчастных случаев, а создать на рабочих местах такой уровень безопасности, который полностью исключает саму возможность происшествий, — подчеркнул специалист. — Речь идет о формировании новой культуры, при которой каждый работник и руководитель осознает свою ответственность».
Обеспечить это может проактивный подход: риски необходимо выявлять и устранять до того, как они приведут к беде. Все начинается с системной оценки опасностей на каждом рабочем месте и продолжается поддержанием исправности оборудования, средств защиты и инфраструктуры. Крайне важно непрерывное и не формальное обучение сотрудников. Все это не требует больших финансовых вложений. «В первую очередь требуются изменения в подходе к охране труда и элементарная дисциплина, — отметил он. — Правильно хранить материалы, вовремя проводить контроль или использовать исправный удлинитель — это вопрос организации, а не финансирования».-0-