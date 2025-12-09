Более 200 нарушений охраны труда выявили инспекторы в Могилевской области

Обеспечить это может проактивный подход: риски необходимо выявлять и устранять до того, как они приведут к беде. Все начинается с системной оценки опасностей на каждом рабочем месте и продолжается поддержанием исправности оборудования, средств защиты и инфраструктуры. Крайне важно непрерывное и не формальное обучение сотрудников. Все это не требует больших финансовых вложений. «В первую очередь требуются изменения в подходе к охране труда и элементарная дисциплина, — отметил он. — Правильно хранить материалы, вовремя проводить контроль или использовать исправный удлинитель — это вопрос организации, а не финансирования».-0-