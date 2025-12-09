Участок на Козлова в Ростове предложили передать в федеральную собственность

Земельный участок на Козлова, 63А в Ростове-на-Дону могут передать в федеральную собственность. Процесс инициировала городская администрация, сообщает «Панорама Ростов-на-Дону».
В 2007 году трехэтажный жилой дом на участке признали аварийным. В 2019 году жильцов расселили, а здание перешло в собственность города.
В декабре 2024 года трехэтажку снесли. Теперь власти донской столицы предлагают передать свободное пространство в федеральное ведомство. Этот вопрос рассмотрят на заседании в гордуме.
