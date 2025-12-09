Ричмонд
-2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы РФ взяли суперкрепость ВСУ: главная новость СВО 9 декабря

Северск почти полностью находится под контролем ВС РФ. Российские штурмовики методично вытесняют противника.

Источник: Аргументы и факты

Российские штурмовики на 99% освободили Северск, сообщают военные каналы. Украинские подразделения почти полностью покинули город, остаются только разрозненные группы, скрывающиеся в подвалах и постройках.

Военный блогер Юрий Подоляка подтвердил aif.ru, что город почти полностью перешел в руки армии РФ.

«Да, так и есть», — сказал Подоляка.

Авиация, артиллерия и дроны блокируют пути снабжения группировки противника в Северске, добавил военно-политический аналитик Ян Гагин.

«Наша артиллерия, авиация и дроны блокируют подъездные пути снабжения группировки противника в Северске. Наши бойцы находятся в самом городе, активно в нем работают. Город постепенно переходит под наш контроль», — сказал он.

Эксперт отметил, что Северск имеет важное значение для ВС РФ, так как он открывает прямую дорогу на Славянск и Краматорск.

«Город небольшой. Я думаю, он достаточно скоро перейдет под наш контроль», — резюмировал Гагин.

Войска РФ уверенно укрепляют свои позиции в городе, использую все доступные ресурсы для создания условий, способствующих окончательному захвату территории.

Важность Северска для российских Вооруженных сил нельзя переоценить. Этот город представляет собой стратегическую точку на пути к контролю над всей территорией восточной Украины, открывая доступ к крупнейшим центрам, таким как Славянск и Краматорск.