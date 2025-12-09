Бойцы РФ взяли суперкрепость ВСУ: главная новость СВО 9 декабря

Российские штурмовики на 99% освободили Северск, сообщают военные каналы. Украинские подразделения почти полностью покинули город, остаются только разрозненные группы, скрывающиеся в подвалах и постройках.
Военный блогер Юрий Подоляка подтвердил aif.ru, что город почти полностью перешел в руки армии РФ.
«Да, так и есть», — сказал Подоляка.
Авиация, артиллерия и дроны блокируют пути снабжения группировки противника в Северске, добавил военно-политический аналитик Ян Гагин.
«Наша артиллерия, авиация и дроны блокируют подъездные пути снабжения группировки противника в Северске. Наши бойцы находятся в самом городе, активно в нем работают. Город постепенно переходит под наш контроль», — сказал он.
Эксперт отметил, что Северск имеет важное значение для ВС РФ, так как он открывает прямую дорогу на Славянск и Краматорск.
«Город небольшой. Я думаю, он достаточно скоро перейдет под наш контроль», — резюмировал Гагин.
Войска РФ уверенно укрепляют свои позиции в городе, использую все доступные ресурсы для создания условий, способствующих окончательному захвату территории.
Важность Северска для российских Вооруженных сил нельзя переоценить. Этот город представляет собой стратегическую точку на пути к контролю над всей территорией восточной Украины, открывая доступ к крупнейшим центрам, таким как Славянск и Краматорск.