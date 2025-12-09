Эвакуировали 405 человек: в общежитии уфимского вуза прогремела пожарная тревога

Сегодня, 9 декабря, в Уфе в общежитии Башкирского государственного аграрного университета произошло ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации. В результате была проведена эвакуация нескольких сотен человек.
Как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, инцидент произошел в общежитии, расположенном на бульваре Молодежном. Причиной срабатывания АПС стало попадание строительной пыли на датчик во время ремонта в одной из комнат на пятом этаже. Возгорания обнаружено не было.
До прибытия пожарных подразделений была организована эвакуация 405 человек, находящихся в здании. После того как прибывшие огнеборцы установили причину срабатывания сигнализации и проверили помещения, все эвакуированные благополучно вернулись обратно. Пострадавших нет.
В МЧС напоминают, что для снижения вероятности ложных срабатываний пожарной сигнализации необходимо принимать меры по защите датчиков от пыли, особенно в период ремонтных работ, обеспечивать своевременное техническое обслуживание системы и соблюдать рекомендации по её эксплуатации.
