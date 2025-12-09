Эвакуировали 405 человек: в общежитии уфимского вуза прогремела пожарная тревога

Как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, инцидент произошел в общежитии, расположенном на бульваре Молодежном. Причиной срабатывания АПС стало попадание строительной пыли на датчик во время ремонта в одной из комнат на пятом этаже. Возгорания обнаружено не было.