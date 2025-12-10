В Краснодарском крае открыли два спортивных объекта

На обновленном стадионе «Кубань» в Усть-Лабинске специалисты заменили легкоатлетическое покрытие, отремонтировали секторы для прыжков в длину и метания ядра, яму для бега с препятствиями, а также кресла на трибунах. Благоустроили территорию, что улучшило условия как для спортсменов, так и для зрителей. В честь открытия на объекте провели комбинированную легкоатлетическую эстафету среди десяти школ района. За победу боролись 18 команд. На стадионе также размещены 14 спортивных сооружений, в том числе Центр единоборств с двумя борцовскими залами, легкоатлетическое ядро, футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, два теннисных корта, площадки для бадминтона, уличные тренажеры, роллерная дорожка.